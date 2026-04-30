Fedez cambia casa con Giulia Honegger | su Instagram l’indizio sul nuovo appartamento

Da dilei.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente, il rapper ha condiviso sui social un indizio riguardante il trasferimento in un nuovo appartamento insieme a Giulia Honegger. Dopo un periodo complicato, l’artista sembra aver intrapreso un percorso di rinnovamento personale e professionale, segnato anche dalla presenza della compagna. La notizia del cambio di casa è stata comunicata attraverso una storia su Instagram, dove sono stati mostrati dettagli legati alla nuova abitazione.

Fedez sta vivendo un periodo di rinascita e grandi cambiamenti. Un momento magico della sua vita, dopo un periodo buio e difficile, arrivato anche grazie all’incontro con Giulia Honegger. La donna che lo renderà padre per la terza volta e con cui sarebbe pronto a trasferirsi in una nuova casa. Fedez, la nuova casa con Giulia Honegger. Gli indizi arrivano da Instagram e seguono alla perfezione il metodo adottato spesso da Fedez per dare notizie importanti ai suoi fan. Il rapper semina prove, qua e là, senza dire nulla, prima di un annuncio. Nelle Stories di Instagram del cantante infatti sono apparsi alcuni video che immortalano quella che sembra a tutti gli effetti la nuova casa di Fedez e Giulia Honegger.🔗 Leggi su Dilei.it

fedez cambia casa con giulia honegger su instagram l8217indizio sul nuovo appartamento
© Dilei.it - Fedez cambia casa con Giulia Honegger: su Instagram l’indizio sul nuovo appartamento

Notizie correlate

Fedez e Giulia Honegger aspettano un figlio: l'annuncio su InstagramL'ufficialità è arrivata, a mezzo social: Fedez diventerà padre per la terza volta.

Fedez mostra su Instagram il pancino di Giulia Honegger: “A breve l’annuncio”Non ha più voglia di nascondersi Fedez: il rapper è ormai da qualche tempo che pubblica su Instagram foto che alludono alla gravidanza della compagna...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Fedez cambia casa con Giulia Honegger: su Instagram l’indizio sul nuovo appartamento; Fedez e la nuova casa in centro a Milano con Giulia Honegger: dove vive ora il rapper; Fedez cambia casa? Lo scatto sospetto con Giulia e i cani: quel dettaglio della nuova parete finestrata; Fedez e Giulia cambiano casa? Il video sui social incuriosisce i follower.

giulia honegger fedez cambia casa conFedez cambia casa con Giulia Honegger: su Instagram l’indizio sul nuovo appartamentoFedez sta vivendo un periodo di rinascita e grandi cambiamenti. Un momento magico della sua vita, dopo un periodo buio e difficile, arrivato anche grazie all’incontro con Giulia Honegger. La donna che ... dilei.it

giulia honegger fedez cambia casa conFedez, pronto a cambiare casa per l’arrivo del bebè con Giulia Honegger: l’indizio sui socialCon l'arrivo di un altro figlio, Fedez starebbe valutando l'ipotesi di cambiare casa insieme alla sua compagna Giulia Honegger ... donnaglamour.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.