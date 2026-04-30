Recentemente, il rapper ha condiviso sui social un indizio riguardante il trasferimento in un nuovo appartamento insieme a Giulia Honegger. Dopo un periodo complicato, l’artista sembra aver intrapreso un percorso di rinnovamento personale e professionale, segnato anche dalla presenza della compagna. La notizia del cambio di casa è stata comunicata attraverso una storia su Instagram, dove sono stati mostrati dettagli legati alla nuova abitazione.

Fedez sta vivendo un periodo di rinascita e grandi cambiamenti. Un momento magico della sua vita, dopo un periodo buio e difficile, arrivato anche grazie all’incontro con Giulia Honegger. La donna che lo renderà padre per la terza volta e con cui sarebbe pronto a trasferirsi in una nuova casa. Fedez, la nuova casa con Giulia Honegger. Gli indizi arrivano da Instagram e seguono alla perfezione il metodo adottato spesso da Fedez per dare notizie importanti ai suoi fan. Il rapper semina prove, qua e là, senza dire nulla, prima di un annuncio. Nelle Stories di Instagram del cantante infatti sono apparsi alcuni video che immortalano quella che sembra a tutti gli effetti la nuova casa di Fedez e Giulia Honegger.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Fedez cambia casa con Giulia Honegger: su Instagram l’indizio sul nuovo appartamento

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