Fedez ha pubblicato su Instagram alcune foto del suo nuovo appartamento, condividendo con i follower dettagli degli ambienti e delle decorazioni. La scelta di cambiare casa è stata annunciata attraverso le immagini, che mostrano gli spazi interni e alcuni dettagli della ristrutturazione. Le foto hanno attirato l'attenzione degli utenti, generando molte reazioni e commenti online. La coppia ha condiviso anche alcuni momenti durante il trasloco, facendo capire che si tratta di un passo importante per loro.

Fedez sta scrivendo un nuovo capitolo della sua vita, e come suo solito lo fa lasciando indizi sparsi qua e là sui social, come briciole di pane in un bosco digitale. Questa volta però non si tratta di un nuovo brano o di una collaborazione bomba: il rapper milanese sembra pronto a trasferirsi in una nuova casa insieme a Giulia Honegger, la donna che lo renderà padre per la terza volta e che ha riportato serenità nella sua esistenza dopo mesi turbolenti. Gli indizi sono arrivati attraverso le stories di Instagram, palcoscenico prediletto dell’artista per comunicare con i suoi fan senza filtri. Nelle immagini si intravede quello che appare a...🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Fedez cambia casa con Giulia Honegger: le immagini del nuovo appartamento su Instagram incendiano il web

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