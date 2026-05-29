Federmanager-Manageritalia | Previdenza complementare centrale per crescita Paese

Federmanager e Manageritalia hanno sottolineato l'importanza della previdenza complementare per lo sviluppo del Paese. Le due organizzazioni hanno ribadito il ruolo della contrattazione collettiva e del welfare contrattuale, evidenziando anche la necessità di un'integrazione tra settore pubblico e privato. La posizione è stata comunicata attraverso una dichiarazione ufficiale, senza ulteriori dettagli o commenti.

(Adnkronos) – Federmanager e Manageritalia riaffermano con forza il ruolo centrale della contrattazione collettiva, del welfare contrattuale e dell’integrazione tra pubblico e privato, con particolare riferimento al sistema della previdenza complementare. Lo dichiarano congiuntamente Valter Quercioli, presidente di Federmanager, e Marco Ballarè, presidente di Manageritalia. “Riteniamo che la previdenza complementare rappresenti uno strumento fondamentale per sostenere. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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