Previdenza Maurizio Grifoni Fondo FonTe | La previdenza complementare leva per il patto tra generazioni e la crescita del Paese

Durante un convegno dedicato alla previdenza, un rappresentante del Fondo Fon.Te. ha affermato che la previdenza complementare può contribuire a rafforzare il patto tra le generazioni e favorire la crescita economica del Paese. Sono stati discussi temi come il calo demografico e le sfide future, con riferimenti alle possibilità di invertire questa tendenza attraverso misure di sostegno alla previdenza integrativa. È stato evidenziato che l’inverno demografico rappresenta un fenomeno che può essere affrontato con interventi mirati.

Così il presidente di Fondo Fon.Te., intervenendo presso la Casa del Cinema, a Roma, alla conferenza “Avrò cura di te – Sfida demografica e futuro del patto tra generazioni” “Oggi si è parlato di patto tra generazioni, di sfida verso il futuro e di speranze per il domani. Si è affrontato il tema dell’inverno demografico, una tendenza che tuttavia può essere invertita. Si è parlato, inoltre, di capitale paziente, come quello dei fondi pensione, ad esempio il Fondo Fon.Te. Questo capitale, proprio perché paziente, può essere indirizzato verso gli investimenti e la crescita del Paese, altrimenti diventa difficile affrontare con serenità e senza preoccupazione anche la scelta di avere figli.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Previdenza. Maurizio Grifoni (Fondo Fon.Te.): “La previdenza complementare leva per il patto tra generazioni e la crescita del Paese”

Previdenza. Maurizio Grifoni (Fondo Fon.Te.): “La previdenza complementare leva per il patto tra generazioni e la crescita del Paese”“Oggi si è parlato di patto tra generazioni, di sfida verso il futuro e di speranze per il domani.

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