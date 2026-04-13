Previdenza Maurizio Grifoni Fondo FonTe | La previdenza complementare leva per il patto tra generazioni e la crescita del Paese

Durante un dibattito odierno, è stato affrontato il tema della previdenza complementare come strumento per sostenere il patto tra le generazioni e favorire la crescita economica del Paese. Si è discusso della sfida rappresentata dall’inverno demografico e delle possibilità di invertire questa tendenza. Il rappresentante del Fondo ha sottolineato come le soluzioni previdenziali possano rappresentare una leva per il futuro.

“Oggi si è parlato di patto tra generazioni, di sfida verso il futuro e di speranze per il domani. Si è affrontato il tema dell’inverno demografico, una tendenza che tuttavia può essere invertita. Si è parlato, inoltre, di capitale paziente, come quello dei fondi pensione, ad esempio il Fondo Fon.Te. Questo capitale, proprio perché paziente, può essere indirizzato verso gli investimenti e la crescita del Paese, altrimenti diventa difficile affrontare con serenità e senza preoccupazione anche la scelta di avere figli. Esiste un patto intergenerazionale che deve essere rafforzato tra chi lavora oggi e chi spera nel proprio futuro. In questo...🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Previdenza. Maurizio Grifoni (Fondo Fon.Te.): “La previdenza complementare leva per il patto tra generazioni e la crescita del Paese”

ABI, Giuseppe Longo DG Fondo Pensione Nazionale per il Personale BCC/CRA: "Previdenza complementare e politiche attive per rafforzare occupazione e sostenibilità""La transizione demografica è una dinamica che sta già producendo effetti concreti sull’economia reale, sul mercato del lavoro e sugli equilibri...

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