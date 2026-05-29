Federer tifoso vero | va nello spogliatoio e annuncia così i titolari della nazionale

Da gazzetta.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Prima del quarto di finale dei Mondiali di hockey tra Svizzera e Svezia, Federer è entrato nello spogliatoio della nazionale elvetica e ha comunicato i nomi dei giocatori titolari. La squadra ha poi affrontato la partita con la formazione annunciata dall’ex tennista. La visita è stata documentata sui social ufficiali della federazione. La squadra ha poi disputato il match, che si è concluso con la vittoria della Svizzera.

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Prima del quarto di finale dei Mondiali di hockey tra Svizzera e Svezia, la Nazionale elvetica ha ricevuto una visita d’eccezione: Roger Federer è entrato nello spogliatoio e ha annunciato personalmente la formazione titolare (X@SwissIceHockey). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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