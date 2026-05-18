Durante una recente trasferta di campionato, un dirigente del club si è recato nello spogliatoio prima e dopo la partita, pronunciando parole di incoraggiamento ai giocatori. La sua presenza in trasferta non era abituale, dato che l’ultima volta che aveva partecipato a un evento simile risaliva all’estate del 2024, in occasione di una partita tra le stesse squadre e in uno dei momenti più discussi della stagione. La visita nel luogo di ritrovo dei giocatori si è verificata prima del fischio d’inizio e subito dopo il termine della gara.

L’ultima trasferta di Gerry Cardinale in campionato risaliva all’estate del 2024: Lazio-Milan, la sfida del cooling break da separati in casa di Theo Hernandez e Leao. Altri tempi. In Champions, invece, era stato al Bernabeu, al fianco di Florentino Perez, a vedere i rossoneri battere a domicilio il Real Madrid per la seconda volta nella storia. Anche qui, altri tempi. Di recente si era visto a San Siro, contro Inter e Juventus. Nuova era, quella del avvicendamento Elliott-Comvest. Di recente, ha riunito Giorgio Furlani, Zlatan Ibrahimovic e Massimo Calvelli a Londra. E parlato pubblicamente di "tutti sotto esame". Così, ieri, è volato da Londra a Genova. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - IN TRASFERTA. Il blitz di Cardinale. Prima e dopo la gara va nello spogliatoio: "Adesso avanti così»

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