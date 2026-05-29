Febbre dell’oro nel Tigray ovvero la guerra combattuta con altri mezzi

Notizia in breve

La guerra in Tigray tra il 2020 e il 2022 ha provocato la distruzione di città, la perdita di centinaia di migliaia di vite umane, e il collasso di ospedali. Molti campi sono stati abbandonati e si è creata una delle più gravi crisi umanitarie in Africa negli ultimi decenni. La regione è stata duramente colpita da conflitti e conseguenti crisi sanitarie e umanitarie.