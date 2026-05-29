Febbre dell’oro nel Tigray ovvero la guerra combattuta con altri mezzi
La guerra in Tigray tra il 2020 e il 2022 ha provocato la distruzione di città, la perdita di centinaia di migliaia di vite umane, e il collasso di ospedali. Molti campi sono stati abbandonati e si è creata una delle più gravi crisi umanitarie in Africa negli ultimi decenni. La regione è stata duramente colpita da conflitti e conseguenti crisi sanitarie e umanitarie.
La guerra in Tigray (2020-2022) ha lasciato città distrutte, centinaia di migliaia di morti, ospedali collassati, campi abbandonati e una delle più gravi crisi umanitarie africane degli ultimi decenni. Oggi nel paesaggio del dopoguerra emerge anche altro: la corsa all’oro. Nelle aree minerarie del nord dell’Etiopia si stanno moltiplicando miniere artigianali, piste clandestine, checkpoint militari e reti di contrabbando transfrontaliero. Ex combattenti, gruppi armati, intermediari commerciali regionali legati a Sudan ed Eritrea, investitori stranieri vicini agli Emirati Arabi Uniti e apparati militari partecipano a un’economia estrattiva che cresce proprio dentro le macerie lasciate dal conflitto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
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