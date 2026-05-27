Durante i primi tre mesi di guerra, molti utenti sui social hanno condiviso contenuti che riflettevano un clima di confusione e disorientamento. In questo periodo, sono stati diffusi numerosi messaggi, meme e commenti che evidenziavano il caos e l’incertezza legati al conflitto. La discussione pubblica si è spesso concentrata su opinioni e interpretazioni personali, senza spesso basarsi su fonti ufficiali o verificabili.

Sin dalle prime settimane di guerra in molti si erano divertiti a rilanciare sui social network l’incredibile sfilza di dichiarazioni di vittoria, trionfo, fine della guerra, incrudelimento della guerra, blocco, chiusura e riapertura dello stretto di Hormuz, pronunciate da Donald Trump anche nel corso della stessa giornata. Ora il New York Times le ha rimesse in fila, accompagnate da qualche informazione di contesto, per misurare la distanza tra le parole e la realtà, e anche tra la realtà e le quotazioni di borsa, forse l’aspetto che andrebbe più attentamente monitorato. A me sembra comunque che la semplice successione delle dichiarazioni sia sufficientemente autoesplicativa (cliccare sul link per andare alla fonte originale). 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La guerra secondo Trump, ovvero tre mesi nel delirio

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Iran, venti di guerra. Trump pronto a intervento militare

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