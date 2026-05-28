Amministrative un altro record della destra | il consigliere più giovane d’Italia è di FdI ed ha appena 18 anni

Da secoloditalia.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle ultime elezioni comunali, un consigliere di 18 anni di Fratelli d’Italia è diventato il più giovane d’Italia. La destra ha ottenuto un risultato netto, superando il campo di coalizione di centrosinistra e altri schieramenti. La vittoria ha visto anche la conquista di altri seggi, con un aumento della presenza di rappresentanti di destra nelle amministrazioni locali. La partecipazione giovanile si è manifestata con questa elezione, segnando un record nel panorama politico locale.

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Le ultime elezioni comunali hanno visto un netto trionfo della destra, a scapito di un “campo largo” che pensava di essere in rimonta, ma è stato battuto anche sul record del più giovane candidato eletto. A Verghereto, in provincia di Forlì-Cesena, ha trionfato il 18enne Gabriele Bernabini di Fratelli d’Italia, che ha compiuto la maggiore età proprio il 4 maggio scorso. Per lui, come ha tenuto a precisare in una nota, il nuovo incarico «rappresenta per me un grande onore e una responsabilità che intendo onorare al massimo. Ringrazio di cuore i cittadini per la fiducia e l’intera comunità di Gioventù Nazionale per il sostegno fondamentale».... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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