Evo ‘Ala esplosiva’ è una carta che mette in evidenza valori elevati di velocità e agilità, rispettivamente 94 e 92. Questa versione permette di migliorare le caratteristiche di esterni tecnici, anche con un overall di 88, rendendoli più rapidi e agili grazie alle abilità Rapido+ e Passo Veloce+. La trasformazione agisce come un motore potente per le azioni offensive, offrendo nuove possibilità di velocità e manovra.

Questa trasformazione è un vero e proprio “motore turbo” per il tuo attacco. I requisiti permettono di prendere giocatori tecnici ma magari un po’ lenti (fino a 88 OVR ) e dotarli di una progressione palla al piede da centometristi. Dettagli e Costo. Scadenza: 17 giorni.. Costo: 60.000 crediti 400 FC Points.. Vincoli: OVR max: 88. Posizione: AS. Elevazione max: 88. No portieri.. Analisi dei Miglioramenti: Il Demone della Fascia. I potenziamenti sono mirati a rendere il giocatore elusivo e letale nelle transizioni: Velocità ai Limiti (+30): Un aumento di questa portata su Accelerazione e Velocità scatto (fino a 94) garantisce che il tuo AS possa bruciare sul posto difensori come Míchel Salgado o Konaté Showdown. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - Evo ‘Ala esplosiva’: velocità 94 e agilità 92! Crea l’esterno inarrestabile con Rapido+ e Passo veloce+ (Blazing Winger)

FC 26 Più veloci della luce: l’EVO ‘Azione Rapida’ regala +10 in velocità e lo stile ‘Passo Veloce+’! (high-speed action)Se senti che ai tuoi giocatori manca lo scatto decisivo per bruciare il difensore o per recuperare l’ala avversaria, EA ha appena rilasciato la...

Riflessi 92 e Parata di Piede+: l’EVO ‘Guardiano della porta’ crea il portiere insuperabile (o quasi)! (net guardian)Sei stanco di subire gol evitabili? L’Evoluzione “Guardiano della porta” è qui per risolvere il problema.