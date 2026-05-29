Il 29 maggio 2026 è stato annunciato il lancio della promo Prime Heroes in Football Ultimate Team 26. La novità include carte “Anime” con statistiche massime a 99, nuove Arene e una sfida dedicata a Quaresma. La promozione introduce aggiornamenti estetici e miglioramenti significativi alle prestazioni delle carte. La comunicazione ufficiale è stata diffusa attraverso i canali di EA Sports, senza ulteriori dettagli sui contenuti o modalità di accesso.

Il 29 maggio 2026 segna una data spartiacque per gli appassionati di Football Ultimate Team 26. EA Sports ha ufficialmente rilasciato la promo Prime Heroes, portando sul campo una ventata di freschezza estetica e potenziamenti senza precedenti. Caratterizzate da un design ispirato agli anime giapponesi e tinte rosa fluo, queste nuove card non sono solo un piacere per gli occhi: rappresentano alcuni dei giocatori più dominanti del meta attuale, con OVR compresi tra 90 e 96. I nuovi Prime Heroes: statistiche “Super” e design Anime. La vera novità di questa iterazione degli Eroi riguarda le cosiddette “Signature Stats”. Ognuno dei 32 Prime Heroes vanta una statistica specifica portata a 99, che rappresenta il suo “superpotere” calcistico (come la velocità fulminea, la visione laser o la forza bruta). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26, arrivano i Prime Heroes: card “Anime” con statistiche a 99, nuove Arene e la sfida Quaresma

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