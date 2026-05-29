Farmaci | Lorenzin Pd ‘equivalenti sostenibili per Ssn ma poco usati in Italia’

Da quotidiano.net 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nonostante le norme approvate, in Italia l’uso dei farmaci equivalenti è ancora molto inferiore rispetto alla media europea e ad altri paesi comparabili.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

“In Italia, nonostante le norme approvate, l'utilizzo dei farmaci equivalenti rimane ancora molto basso rispetto alla media europea e agli altri Paesi a noi comparabili. Questo è dovuto a una carenza di informazione da parte dei cittadini, a una scarsa cultura nell'accesso al farmaco e, spesso, a una certa disattenzione generale. Eppure, a fronte di effetti terapeutici identici, l'equivalente rappresenta un grandissimo risparmio sia per i cittadini stessi che per il Servizio sanitario nazionale e regionale”. Sono le parole di Beatrice Lorenzin (Pd), membro della commissione bilancio del senato, all'evento istituzionale con cui Doc Pharma ha celebrato a Roma i 30 anni di attività, ripercorrendo una storia nata insieme allo sviluppo del farmaco equivalente in Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

farmaci lorenzin pd 8216equivalenti sostenibili per ssn ma poco usati in italia8217
© Quotidiano.net - Farmaci: Lorenzin (Pd), ‘equivalenti sostenibili per Ssn, ma poco usati in Italia’
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Farmaci: Lorenzin (Pd), equivalenti sostenibili per Ssn, ma poco usati in Italia

Video Farmaci: Lorenzin (Pd), equivalenti sostenibili per Ssn, ma poco usati in Italia

Notizie e thread social correlati

Farmaci, Zagaria (Egualia): "Equivalenti e biosimilari per Ssn sostenibile"Un rappresentante di una società farmaceutica ha affermato che l’utilizzo di farmaci equivalenti e biosimilari può contribuire a garantire un accesso...

Farmaci, 30 anni di equivalenti per un accesso equo alle cure e la resilienza del SsnUn incontro istituzionale a Roma ha affrontato il tema dei farmaci equivalenti, che da circa 30 anni contribuiscono a garantire un accesso più ampio...

Argomenti più discussi: Farmaci: equivalenti, Lorenzin (Pd) 'restare competitivi con prezzi accessibili'; Farmaci: equivalenti, Lorenzin (Pd) ‘restare competitivi con prezzi accessibili’.

farmaci lorenzin pd equivalentiFarmaci: equivalenti, Lorenzin (Pd) 'restare competitivi con prezzi accessibili'Il comparto farmaceutico costituisce una componente significativa del sistema industriale italiano che, per molti versi, è terzista, sviluppa grandi volumi di produzione destinati all'esportazione, ... adnkronos.com

Carenza farmaci. Carnevali (Pd) presenta interrogazione a LorenzinIl deputato sottolinea che nonostante un primo intervento del ministro, il fenomeno continua a persistere con grave danno per i malati. Per questo chiederà chiarimenti circa la tempistica e le ... quotidianosanita.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web