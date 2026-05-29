Nonostante le norme approvate, in Italia l’uso dei farmaci equivalenti è ancora molto inferiore rispetto alla media europea e ad altri paesi comparabili.

“In Italia, nonostante le norme approvate, l'utilizzo dei farmaci equivalenti rimane ancora molto basso rispetto alla media europea e agli altri Paesi a noi comparabili. Questo è dovuto a una carenza di informazione da parte dei cittadini, a una scarsa cultura nell'accesso al farmaco e, spesso, a una certa disattenzione generale. Eppure, a fronte di effetti terapeutici identici, l'equivalente rappresenta un grandissimo risparmio sia per i cittadini stessi che per il Servizio sanitario nazionale e regionale”. Sono le parole di Beatrice Lorenzin (Pd), membro della commissione bilancio del senato, all'evento istituzionale con cui Doc Pharma ha celebrato a Roma i 30 anni di attività, ripercorrendo una storia nata insieme allo sviluppo del farmaco equivalente in Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Farmaci: Lorenzin (Pd), equivalenti sostenibili per Ssn, ma poco usati in Italia

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