Farmaci Zagaria Egualia | Equivalenti e biosimilari per Ssn sostenibile

Un rappresentante di una società farmaceutica ha affermato che l’utilizzo di farmaci equivalenti e biosimilari può contribuire a garantire un accesso alle cure più equo e sostenibile nel Servizio sanitario nazionale. La dichiarazione è stata rilasciata in occasione di un evento a Roma, dove si è discusso del ruolo di questi farmaci nel contenimento dei costi e nella gestione delle risorse sanitarie pubbliche.

Roma, 15 apr. (Adnkronos Salute) - "E' possibile mantenere un accesso alle cure equo e sostenibile per i cittadini anche in un contesto come quello attuale, caratterizzato da risorse limitate, sostenendo chi oggi contribuisce a generare risparmi e garantire la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale. Un sistema che esiste dal 1978, a cui siamo profondamente legati e che vogliamo continuare a sostenere. Questo è possibile supportando imprese come le nostre, che mettono a disposizione farmaci di comprovata qualità, equivalenti e biosimilari. La sostenibilità del sistema si costruisce quindi investendo e sostenendo le aziende che generano risparmi".🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Farmaci, Zagaria (Egualia): "Equivalenti e biosimilari per Ssn sostenibile" Zagaria (Eugalia): “Equivalenti e biosimilari, pilastro per la sostenibilità del sistema sanitario” Notizie correlate Leggi anche: Testo unico della farmaceutica, Collatina (Egualia): "Equivalenti e biosimilari strategici" Assemblea elettiva Egualia: il nuovo presidente è Riccardo Zagaria(Adnkronos) – L'Assemblea degli associati di Egualia ha eletto alla guida dell'associazione Riccardo Zagaria, Ad di Doc Pharma, una delle principali... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Farmaceutica, a rischio la filiera se si prolunga la chiusura dello stretto di Hormuz. Farmaci, Zagaria (Egualia): Equivalenti e biosimilari per Ssn sostenibileRoma, 15 apr. (Adnkronos Salute) - E' possibile mantenere un accesso alle cure equo e sostenibile per i cittadini anche in un contesto come quello attuale, caratterizzato da risorse limitate, sostene ... iltempo.it Guerra in Iran, allarme carenza farmaci equivalenti. Tempi di consegna triplicatiLe aziende produttrici di farmaci hanno 2-4 mesi di stock. Le richieste di Riccardo Zagaria (Egualia). Al momento le aziende produttrici di farmaci equivalenti hanno ancora 2-4 mesi di stock di prodo ... lapresse.it