Un incontro istituzionale a Roma ha affrontato il tema dei farmaci equivalenti, che da circa 30 anni contribuiscono a garantire un accesso più ampio alle cure e la stabilità economica del Servizio sanitario nazionale. L’obiettivo è rafforzare il settore farmaceutico, con un’attenzione particolare alle radici italiane ed europee. Non sono stati forniti dettagli su eventuali decisioni o misure specifiche adottate durante la riunione.

Promuovere un accesso più ampio alle cure, garantire la stabilità economica del Servizio sanitario nazionale e rafforzare un comparto farmaceutico d'eccellenza, con solide radici in Italia e in Europa: sono questi i pilastri su cui si è incentrato il recente incontro istituzionale a Roma. L'appuntamento, che ha riunito i principali attori del settore per celebrare i trent'anni di presenza dei farmaci equivalenti nel nostro Paese, ha sottolineato come tali prodotti siano essenziali per accrescere la resilienza del sistema pubblico e preservare l'universalità dell'assistenza sanitaria. La giornata è stata inoltre dedicata alla ricorrenza del trentesimo anniversario di Doc Pharma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Farmaci, 30 anni di equivalenti per un accesso equo alle cure e la resilienza del Ssn

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