Doc Pharma ha completato l'acquisizione di Riopan, prodotto da Takeda. L'operazione riguarda l'intera gamma di prodotti e il trasferimento delle relative licenze. L'azienda farmaceutica italiana ha annunciato di aver concluso le pratiche di acquisto senza specificare i dettagli economici. La transazione riguarda un portafoglio di farmaci utilizzati principalmente per il trattamento dei disturbi gastrici e reflusso. Nessuna comunicazione è stata fornita su eventuali cambiamenti nella produzione o distribuzione dei prodotti acquisiti.

Roma, 29 mag. (Adnkronos Salute) - Doc Pharma, azienda farmaceutica leader nel mercato dei prodotti equivalenti e in forte espansione in ambito 'branded', ha annunciato di aver completato l'acquisizione da Takeda di Riopan*, farmaco anti-acido indicato per il trattamento sintomatico di diverse condizioni legate all'acidità gastrica, come gastrite, reflusso gastroesofageo e ulcera peptica, ed efficace anche nel trattamento del bruciore di stomaco e delle indigestioni. "Un'operazione cruciale", l'ha definita Riccardo Zagaria, Ceo di Doc Pharma, "in linea con il nostro piano di sviluppo a medio e lungo termine. L'acquisizione di Riopan ci consente di integrare ulteriormente il nostro portfolio prodotti e perseguire organicamente il processo di crescita e sviluppo dell'azienda". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Farmaceutica, Doc Pharma completa l'acquisizione di Riopan da Takeda

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Farmaceutica, Doc Pharma acquisisce da Bayer il brand Ematonil PlusDoc Pharma, azienda farmaceutica specializzata in prodotti equivalenti e in crescita nel settore ‘branded’, ha comunicato di aver stipulato un...

Farmaceutica, Zagaria (Doc Pharma): "Mercato equivalenti asse portante del Ssn"Il rappresentante di Doc Pharma ha affermato che i farmaci equivalenti costituiscono l'asse principale del Sistema sanitario nazionale.

Temi più discussi: DOC Pharma, 30 anni di farmaci equivalenti e sostenibilità del SSN; Doc Pharma, equivalenti Made in Italy e sostenibilità Ssn: l'azienda celebra 30 anni; Farmaceutica, Zagaria (Doc Pharma): Mercato equivalenti asse portante del Ssn; DOC Pharma celebra 30 anni e rilancia il ruolo del farmaco equivalente.

Farmaci equivalenti, Doc Pharma celebra 30 anni x.com

Doc Pharma, equivalenti Made in Italy e sostenibilità Ssn: l’azienda celebra 30 anni(Adnkronos) – Rendere le cure più accessibili, contribuire alla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale e valorizzare una filiera farmaceutica di qualità, fortemente radicata in Italia e in Eur ... pianetagenoa1893.net

Doc Pharma: ristrutturazione strategica e crescita nel settore farmaceuticoIl settore farmaceutico italiano assiste a un’evoluzione significativa con la recente trasformazione di Doc, che cambia il proprio nome in Doc Pharma. Questa nuova identità è il frutto di un ... gaeta.it