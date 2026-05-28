Il rappresentante di Doc Pharma ha affermato che i farmaci equivalenti costituiscono l'asse principale del Sistema sanitario nazionale. Ha ricordato che l’azienda è stata fondata trent’anni fa e oggi celebra questa lunga attività, sottolineando come la crescita di Doc Pharma abbia contribuito a rendere più sostenibile il sistema sanitario pubblico.

Roma, 27 mag. (Adnkronos Salute) - "Trent'anni fa nasceva Doc Pharma: oggi siamo qui a festeggiare una storia di successo che ha portato non solo crescita all'azienda stessa, ma che ha reso sostenibile anche il sistema sanitario nazionale". Così Riccardo Zagaria, Ceo Doc Pharma, a Roma all'evento istituzionale di celebrazione dei 30 anni dalla fondazione, ha ripercorso le tappe fondamentali dello sviluppo dell'azienda che, attualmente, è al secondo posto del ranking italiano. "Nel 1996, all'indomani dell'introduzione del farmaco generico in Italia - ha ricordato - 2 aziende leader, Zambon e Chiesi, in sinergia a un'azienda canadese, crearono la legal entity Doc Generici. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Farmaceutica, Zagaria (Doc Pharma): "Mercato equivalenti asse portante del Ssn"

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