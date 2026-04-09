Farmaceutica Doc Pharma acquisisce da Bayer il brand Ematonil Plus

Doc Pharma, azienda farmaceutica specializzata in prodotti equivalenti e in crescita nel settore ‘branded’, ha comunicato di aver stipulato un accordo con Bayer Spa per l’acquisto del marchio Ematonil Plus emulsione gel da 50 ml. La società ha confermato l’operazione senza fornire dettagli finanziari, sottolineando l’intenzione di ampliare il proprio portafoglio di prodotti. La transazione si inserisce nelle strategie di sviluppo dell’azienda sul mercato farmaceutico.

Roma, 9 apr. (Adnkronos Salute) - Doc Pharma, azienda farmaceutica attiva nel mercato dei prodotti equivalenti e in forte espansione in ambito ‘branded', ha annunciato di aver firmato un accordo con Bayer Spa per l'acquisizione di Ematonil Plus emulsione gel 50 ml. L'operazione, sostenuta dagli azionisti di Doc, Tpg e Icg - informa una nota - arriva dopo l'acquisizione di Muscoril® nell'aprile 2024 e di Geofarma a febbraio 2025 e rafforza la linea di prodotti nelle Linee Otc e Specialty, oltre al consolidato portfolio di prodotti generici che vanta oltre 250 molecole, in varie aree terapeutiche. “Con la firma di questo accordo - afferma Riccardo Zagaria, Ceo di Doc Pharma - diamo continuità alla nostra strategia di crescita. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Farmaceutica, Doc Pharma acquisisce da Bayer il brand Ematonil Plus Farmaceutica, Mutti (Euromed Pharma Services): “A Filago hub innovativo da 80mila posti pallet”(Adnkronos) – "Il nuovo building di Filago attualmente ha una struttura di 27mila metri quadrati che verrà integrata entro la fine del 2026 da... Riccardo Zagaria (Doc Pharma) è il nuovo presidente Egualia, le sue priorità“Consolidare il ruolo di Egualia nel dialogo con le istituzioni nazionali ed europee, valorizzando il contributo economico, sanitario e industriale... Farmaceutica, Doc Pharma acquisisce da Bayer il brand Ematonil PlusRoma, 9 apr. (Adnkronos Salute) - Doc Pharma, azienda farmaceutica attiva nel mercato dei prodotti equivalenti e in forte espansione in ambito ... iltempo.it Farmaci equivalenti, tra gap culturale e sfide regolatorie. Zagaria (Doc Pharma): Così liberiamo risorse per l’innovazioneNel corso di Future in Healthcare, il CEO di Doc Pharma e Vicepresidente di Egualia fotografa un mercato che vale il 23,3% a confezioni ma resta indietro rispetto all’Europa, con forti divari ... quotidianosanita.it