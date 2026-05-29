Famiglia nel bosco ispettori del Ministero non trovano anomalie nel lavoro dei giudici | verso l’archiviazione

Gli ispettori del Ministero hanno concluso che non ci sono anomalie nel lavoro dei giudici coinvolti nel caso di una famiglia nel bosco. La decisione finale spetterà comunque al ministro, che esaminerà il fascicolo. La possibilità di archiviazione del procedimento sembra probabile, seguendo l’indicazione degli ispettori. La vicenda aveva provocato tensioni tra giudici e il Governo nei mesi scorsi.

La decisione finale spetterà comunque a Nordio dopo aver visionato il fascicolo ma probabilmente il Ministro seguirà l’indicazione degli ispettori chiudendo il caso che aveva acceso lo scontro tra giudici e Governo nei mesi scorsi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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