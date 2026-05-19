Il tribunale dei minorenni dell’Aquila ha inviato una comunicazione urgente al Consiglio superiore della magistratura, respingendo temporaneamente le richieste avanzate dal ministero per approfondimenti sulla vicenda giudiziaria riguardante una famiglia che vive nel bosco. La questione ha generato un confronto tra giudici e rappresentanti del ministero, con le ispezioni che sono state al centro di una discussione aperta. La situazione resta sotto attenzione mentre le parti coinvolte attendono ulteriori sviluppi.

Il tribunale dei minorenni dell’Aquila scrive con "urgenza" al Csm e respinge, almeno per il momento, le ulteriori richieste del ministero per le verifiche sulla vicenda giudiziaria legata alla famiglia nel bosco. Si riapre a distanza di mesi lo scontro tra toghe e ministero, cominciato lo scorso 6 marzo, quando con un’ordinanza i giudici avevano disposto l’allontanamento della madre dai suoi tre bambini: un caso che aveva acceso i riflettori sulla coppia australiana e i loro figli, i quali conducevano a Palmoli una vita ‘neoruralè, a stretto contatto con la natura. L’ Anm fa scudo ai magistrati e denuncia il rischio di " interferenze " da... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Famiglia nel bosco, sulle ispezioni è scontro tra i giudici e il ministero

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