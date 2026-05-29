Famiglia nel bosco il padre Nathan | Ridateci i nostri figli la separazione da loro il trauma più grande della mia vita

Un padre ha dichiarato che la sospensione della responsabilità genitoriale nei confronti dei suoi figli rappresenta il trauma più grande della sua vita. La decisione, confermata di recente, riguarda la responsabilità legale nei confronti dei minori. La famiglia si trova in una zona boschiva, e il genitore ha richiesto il ritorno dei figli. La questione è ancora al centro di un procedimento giudiziario.

La sospensione della responsabilità genitoriale, confermata nei giorni scorsi, resta per lui una ferita aperta. "Ancora non mi capacito. È il trauma più significativo che abbia mai subito in vita mia. Soprattutto per i nostri figli" Nathan Trevallion, il padre della famiglia nel bosco, ha inc. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Famiglia nel bosco, il padre Nathan: «Abbiamo fatto di tutto, ora ridateci i nostri figli»

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