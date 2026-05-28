Un uomo ha chiesto la restituzione dei figli, affermando di aver fatto tutto il possibile per riaverli. La famiglia si è trasferita da poco in una casa comunale, dopo aver completato vari passi richiesti dalle autorità e anche alcuni di propria iniziativa. La richiesta di riavere i bambini è stata accompagnata da un commento sul trauma subito, senza ulteriori dettagli sul procedimento legale in corso.

«Abbiamo fatto molti passi che ci erano stati richiesti, e altri di nostra spontanea volontà. Ci siamo trasferiti a vivere nella casa del Comune, abbiamo iniziato in questa settimana il percorso di sostegno alla genitorialità per essere pronti a sostenere i nostri figli, gli incontri protetti stanno andando bene. Credo che non ci si possa chiedere di più. Ora attendiamo risposte coerenti dalle istituzioni. Non vediamo l’ora di poter riavere i nostri figli a casa con noi in modo da poter iniziare il loro percorso di guarigione e benessere emotivo e psicologico e garantire la loro sicurezza da ulteriori traumi». Nathan Trevallion è appena uscito dalla visita ai suoi tre figli - una bambina di 8 anni e due gemelli di 6 - da più di sei mesi allontanati dalla casa nel bosco di Palmoli e ospiti in una struttura protetta di Vasto. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Famiglia nel bosco, il padre Nathan: «Abbiamo fatto di tutto, ora ridateci i nostri figli. È stato il trauma più grande della mia vita?»

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Famiglia nel bosco, il padre Nathan: «Abbiamo fatto di tutto, ora ridateci i nostri figli»

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