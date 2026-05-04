Fece uccidere il rivale davanti a un asilo a Magliana | pena ridotta per mandanti e killer vicini al clan Senese
La Corte d'Appello ha deciso di ridurre la pena per i mandanti e il killer coinvolti nell'omicidio di Andrea Gioacchini, noto come Barbetta, avvenuto il 10 gennaio 2019 davanti a un asilo a Magliana. La sentenza non ha riconosciuto l'aggravante mafiosa nel caso, escludendo collegamenti diretti con l'organizzazione mafiosa al momento del delitto. I vicini al clan Senese sono stati condannati, ma senza l'aggravante contestata nella fase precedente.
La Corte d'Appello non ha riconosciuto l'aggravante mafiosa per l'omicidio di Andrea Gioacchini, detto Barbetta, ucciso a colpi di pistola il 10 gennaio 2019.🔗 Leggi su Fanpage.it
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