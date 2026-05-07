' Neymar' ' Maverick' e l' ombra dei Senese Nomi alleanze e ruoli dei narcos della Tuscolana

A Roma, tra vicoli tortuosi e piazze affollate, si intrecciano storie di nomi noti e alleanze che riguardano il mondo del crimine organizzato. Tra figure legate ai traffici illeciti e ruoli assunti da vari soggetti, emerge un quadro complesso che coinvolge personaggi con pseudonimi come Neymar e Maverick, e l’ombra dei Senese si staglia sui territori della Tuscolana. La capitale si rivela un luogo dove il traffico di sostanze e denaro si svolge in modo nascosto.

Roma non è una città come tutte le altre. È un organismo che respira polvere da sparo e conta banconote all’ombra dei pini domestici. Mentre i turisti affollano il centro, nei quartieri di Cinecittà, Don Bosco e Tuscolano si è consumata per anni una delle più feroci scalate criminali dell’ultimo.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Meloni e il pass della Camera: l’ombra del clan dei SeneseUn’immagine risalente al 2019 mostra Giorgia Meloni insieme a Gioacchino Amico, figura legata al clan dei Senese e collaboratore di giustizia... Leggi anche: Bomba a Ostia, chi c'è dietro il negozio dei laziali e l'ombra della faida tra narcos Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Roma, il killer cileno assoldato da Maverik e Neymar: cosa sappiamo sulla faida narcos legata al clan Senese; Roma, sequestri di persona e tentati omicidi: 18 arresti tra i narcotrafficanti vicini al clan Senese. Indagati due poliziotti; Clan Senese, maxi blitz contro i narcos vicini al boss: 18 arresti; Sequestri e tentati omicidi, la maxi retata nella Capitale: sgominato il clan dei narcos. Cartello della droga a Roma, il boss «Maverick» comandava al telefono da Rebibbia: «Qui è come al Grand Hotel»Giuliano Cappoli concludeva affari con l'esterno, ma decideva anche punizioni per chi sgarrava e spostamenti di reparto dei detenuti. I contatti con i super boss Bennato, Molisso e Demce, le rivelazio ... roma.corriere.it Lokacin da PSG ke da Kylian Mbappé, Neymar da Lionel Messi, ba su iya wuce Round of 16 ba a Champions League Amma a cikin shekaru biyu bayan tafiyar su, PSG: Sun lashe kofin Sun kai final sau biyu a jere Shin kuna ganin PSG sun fi arfi yanzu f - facebook.com facebook #Neymar si scusa dopo aver schiaffeggiato il figlio di Robinho Jr: "Ho un po' esagerato" x.com