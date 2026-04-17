Valore Salute entra in Alis Grimaldi | Più welfare e servizi sanitari per i lavoratori della logistica

Valore Salute ha annunciato l’ingresso in Alis come socio consigliere, con l’obiettivo di rafforzare i servizi di welfare e assistenza sanitaria dedicati ai lavoratori del settore della logistica e dei trasporti. La decisione è stata comunicata attraverso una nota ufficiale, in cui si evidenzia la volontà di migliorare le iniziative di assistenza e supporto per gli impiegati di questa filiera. La collaborazione mira a sviluppare progetti congiunti nel campo della salute sul lavoro.

L’ingresso di Valore Salute in Alis, in qualità di socio consigliere, punta a rafforzare le iniziative su welfare e salute dei lavoratori nei settori della logistica e dei trasporti. “Alis dà il benvenuto a Valore Salute, importante realtà specializzata nell’ambito del welfare aziendale e nella salute integrativa. Siamo certi che l’adesione di Valore Salute permetterà di ideare soluzioni innovative e promuovere iniziative sostenibili in materia di welfare e prevenzione sanitaria, creando valore condiviso e rafforzando così l’impegno di Alis verso la sicurezza, la salute sul lavoro e il benessere dei numerosissimi dipendenti che rappresentiamo con orgoglio su tutto il territorio nazionale”, afferma il presidente Guido Grimaldi.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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