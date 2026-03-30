Welfare e lavoro la forza della cooperazione sociale | 347 milioni di valore e 5.500 dipendenti

Il settore del welfare e del lavoro legato alla cooperazione sociale ha generato un valore di 347 milioni di euro e impiega circa 5.500 persone. Si tratta di un ambito in costante sviluppo che si inserisce nelle attività di assistenza e supporto a diverse fasce di popolazione, intervenendo in vari aspetti della vita quotidiana. Le realtà coinvolte operano per affrontare problematiche di diversa natura, coinvolgendo cittadini di tutte le età.

Assemblea di Legacoop Romagna a Faenza: le 45 realtà del territorio si confrontano su invecchiamento, nuove fragilità e la sfida di trovare personale qualificato “Un settore in evoluzione, che entra nella vita quotidiana delle persone di tutte le età, per risolvere problemi che riguardano tutti”. Così viene descritto da Legacoop Romagna il sistema di cooperative sociali, che si sono riunite questa mattina in assemblea a Faenza, nella sede di Zerocerchio. Quarantacinque le cooperative associate nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, il 7% del totale dell’Emilia-Romagna: 26 offrono servizi socio-educativi (“di tipo A”, nel linguaggio legislativo), 11 sono rivolte all’inclusione lavorativa dei soci (“di tipo B”), le rimanenti 8 sviluppano attività di entrambi i tipi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Welfare e lavoro, la forza della cooperazione sociale: 347 milioni di valore e 5.500 dipendenti Articoli correlati Il motore del sociale in Romagna: 347 milioni di produzione e oltre 5.500 lavoratoriAssemblea di Legacoop Romagna a Faenza: le 45 realtà del territorio si confrontano su invecchiamento, nuove fragilità e la sfida di trovare personale... Leggi anche: La forza dell’artigianato. Oltre 18mila posti di lavoro: "Il valore: un miliardo"