Fabrizio Romano spegne i sogni dei tifosi Juve | Siamo allo 0%
Fabrizio Romano ha dichiarato che non ci sono possibilità di un trasferimento di un calciatore alla Juventus, affermando chiaramente: «Siamo allo 0%». La notizia riguarda una trattativa di mercato molto attesa dai tifosi, che ora devono rassegnarsi a non vedere l’operazione realizzarsi. Romano ha confermato l’assenza di avanzamenti o segnali positivi nelle ultime settimane. La notizia si aggiunge alle tante voci di mercato senza esito concreto.
Vertice alla Continassa tra Spalletti, dirigenza e proprietà: si è varato un piano preciso per il mercato e non solo. I dettagli Douglas Luiz torna alla Juventus, ora non ci sono più dubbi: l’Aston Villa non esercita il riscatto. Tutti i dettagli Camavinga Juve, è lui l’ultimissima idea sul mercato! E i Blancos aprono inaspettatamente alla cessione: i dettagli Nessun esordio di giocatori dal settore giovanile, ma davvero non accadeva da 32 anni? La bufala che sta circolando sul web – New Generation Zone – VIDEO di Fabio Zaccaria Juventus Next Gen e Primavera scelgono la continuità: confermati Brambilla e Padoin in panchina per la prossima stagione Mbangula subito protagonista in Bundesliga: è un rimpianto per la Juve? I numeri evidenziano questo aspetto Savona ritorna in Serie A? Per l’ex Juve possibile incastro con Palestra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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