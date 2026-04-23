Calciomercato Inter LIVE | fissato il prezzo del cartellino di Bastoni Calhanoglu via? Fabrizio Romano spegne tutti i rumors

Sul calciomercato dell'Inter sono state rese note le cifre richieste per il cartellino di Bastoni. Nel frattempo, si fanno più insistenti le voci sulla possibile partenza di Calhanoglu, anche se fonti vicine alla società smentiscono ogni trattativa in corso. La giornata ha visto diversi incontri tra gli agenti e i dirigenti, con alcune trattative ancora in fase di definizione. Seguiamo gli aggiornamenti sulle trattative in corso.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – GIOVEDI’ 23 APRILE.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: fissato il prezzo del cartellino di Bastoni. Calhanoglu via? Fabrizio Romano spegne tutti i rumors Notizie correlate Calciomercato Inter: Nico Paz il sogno, scelta fatta per il rinnovo di Calhanoglu. Fissato il prezzo per Bastoni, ultimi aggiornamenti!Calciomercato Inter: Nico Paz il sogno, scelta fatta per il rinnovo di Calhanoglu. Ultimissime Inter LIVE: Romano spegne le voci sul futuro di Calhanoglu. Ecco la cifra richiesta per la cessione di Bastonidi Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Calciomercato Inter – Stretta per Gila e Solet: muscoli e garra per Chivu; Inter, Marotta fa un colpo in casa della Juventus: arriva Sbravati per il settore giovanile; Muharemovic, Carnevali oltre l'Inter: Prezzi diversi, vi spiego. Quanto guadagna la Juve; Mercato Inter, potere a Chivu: le richieste del tecnico per l’upgrade. Le idee sul tavolo. Calciomercato Inter, offerta irrinunciabile: 130 milioni di euroIl mercato dell'Inter è alle prese con gli assalti a Bastoni e Thuram. Per la coppia serve un'offerta irrinunciabile da 130 milioni di euro ... interlive.it Calciomercato Inter news | Hakan Calhanoglu, avanti insieme? Galatasaray più lontano (oggi 23 aprile 2026)Calciomercato Inter news oggi giovedì 23 aprile 2026: Hakan Calhanoglu resta al centro del gioco nerazzurro e si può andare avanti insieme. ilsussidiario.net Calciomercato Inter L’ultima idea dei nerazzurri - facebook.com facebook