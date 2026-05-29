Fabio Di Giannantonio ha ottenuto il miglior tempo nella prima sessione di prove libere, rendendo venerdì un giorno positivo per lui. Tuttavia, il pilota ha dichiarato che c’è margine per migliorare ulteriormente. La sua prestazione ha contribuito a posizionarlo tra i favoriti per le qualifiche, ma ha anche sottolineato la possibilità di affinare la sua moto prima delle prossime fasi. La sessione si è conclusa con ottimi riscontri per il suo team.

Un grande venerdì per Fabio Di Giannantonio. Dopo aver comandato le operazioni nella prima sessione di prove libere, il pilota italiano ha segnato il miglior tempo anche in occasione delle qualifiche valide per il GP d’Italia, settimo atto del Motomondiale 2026 di MotoGP in scena questo fine settimana sul tracciato del Mugello. Incredibile il feeling del nativo di Roma che, in sella alla sua Pertamina Enduro VR46 Racing, ha fatto la differenza nell’ultimo settore fermando il cronometro a 1:44.808, rifilando 0.091 alla Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia, secondo davanti ad Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3), terzo a 0.103 e all’altra VR46 guidata Franco Morbidelli, ai piedi della top 3 a 0. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Fabio Di Giannantonio: “T3 decisivo, ma si può ancora migliorare”

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