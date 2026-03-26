MotoGP Fabio Di Giannantonio | COTA pista fantastica con Marquez battaglie dure ma pulite

La settimana che precede il Gran Premio degli Stati Uniti, terzo appuntamento del Mondiale MotoGP 2026, è iniziata con il tradizionale media-day. Tra i piloti intervenuti, Fabio Di Giannantonio ha commentato positivamente la pista di COTA, definendola fantastica, e ha segnalato che le battaglie con Marc Marquez sono state dure ma sempre rispettose e pulite.

Si è aperta con il consueto media-day la settimana che porta al Gran Premio degli Stati Uniti d’America 2026, terzo capitolo del Mondiale MotoGP. In attesa del semaforo verde per le prove di domani, i piloti hanno comunicato alla stampa le loro sensazioni ed i loro obiettivi alla vigilia del weekend texano. Tra questi c’è Fabio Di Giannantonio, autore di ottime prestazioni in Brasile. Il centauro italiano, in sella alla sua Ducati del VR46 Racing Team, ha raccolto sul circuito di Goiânia ben due podi (secondo posto nella Sprint e terzo in gara), rilanciandosi nella classifica piloti. La sua Ducati è stata la prima a concludere la gara, anticipando addirittura quella Ufficiale di Marc Marquez dopo un serrato duello. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Fabio Di Giannantonio: “COTA pista fantastica, con Marquez battaglie dure ma pulite” Articoli correlati MotoGP, Fabio Di Giannantonio festeggia: “Un grande podio dopo uno splendido duello con Marc Marquez”Fabio Di Giannantonio è raggiante dopo aver chiuso al terzo posto il Gran Premio del Brasile, secondo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. MotoGP, Fabio Di Giannantonio: “Sono molto soddisfatto, ho fatto un po’ quello che ho voluto in pista”Sensazioni positive per Fabio Di Giannantonio al termine delle pre-qualifiche del GP di Thailandia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Tutto quello che riguarda MotoGP Fabio Di Giannantonio COTA pista... Temi più discussi: MotoGp in Brasile, Marquez vince la sprint davanti a Fabio Di Giannantonio. VIDEO; Fabio Di Giannantonio conquista la pole al ritorno della MotoGP in Brasile; MotoGp oggi, pole Di Giannantonio in qualifiche Gp Brasile. La griglia di partenza; MotoGp Brasile, pole di Di Giannantonio davanti a Bezzecchi e Marc Marquez. Di Giannantonio: Austin pista fantastica, ho dei dolori ma sarò al 100%. E che divertimento con Marquez in BrasileIl weekend di Goiânia ha mostrato un Fabio Di Giannantonio in forma eccellente, capace di incamerare la seconda pole position e il settimo podio in carriera. Il romano, dopo aver buttato la vittoria ... formulapassion.it MotoGP, Fabio Di Giannantonio: COTA pista fantastica, con Marquez battaglie dure ma puliteSi è aperta con il consueto media-day la settimana che porta al Gran Premio degli Stati Uniti d'America 2026, terzo capitolo del Mondiale MotoGP. In ... oasport.it #MotoGP #USGP Fabio Di Giannantonio: "Austin è una delle mie piste preferite, il Gran Premio degli Stati Uniti è tra quelli che amo di più nel calendario. Sia la pista che l’atmosfera è fantastica. Non vedo l’ora di essere ad Austin, dove ci aspettiamo di vivere u x.com #MotoGP | All’Edge di Hudson Yards a New York, Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli hanno tolto i veli alla livrea speciale con cui correranno la domenica del Gran Premio degli Stati Uniti. Un evento speciale e storico: è la prima volta che una MotoGP - facebook.com facebook