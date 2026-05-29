Durante le prime prove libere del Gran Premio d’Italia al Mugello, Fabio Di Giannantonio ha registrato il miglior tempo. Bagnaia e Bezzecchi si sono concentrati sul passo di gara, mentre Martin ha mostrato buone prestazioni. La sessione si è svolta senza incidenti e ha visto diverse posizioni di rilievo tra i piloti. La classifica dei tempi ha evidenziato una partenza promettente per alcuni dei principali concorrenti del fine settimana.

Fabio Di Giannantonio comincia con il piede giusto il weekend del Mugello e stampa il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia 2026, settima tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Il centauro romano del team VR46 ha fermato le lancette sull’ 1:46.242, confermandosi in grande spolvero sulla sua Ducati GP26 e mettendo le basi per un fine settimana promettente sul circuito toscano. “Diggia” ha sfruttato la coppia di gomme medie nuove montate nell’ultimo run per balzare in vetta alla classifica con un margine notevole di 369 millesimi sullo spagnolo Jorge Martin (Aprilia ufficiale) e di 438 sul giapponese Ai Ogura (Aprilia Trackhouse). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Fabio Di Giannantonio parte forte in FP1 al Mugello. Bagnaia e Bezzecchi lavorano sul passo, bene Martin

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