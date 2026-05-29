Fabio Capello spiega perché il Milan è finito | Incredibile Inglesi e americani

A infierire sulla situazione già disastrosa in casa Milan c'è Fabio Capello che, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha riservato parole durissime alla squadra con cui, da allenatore, ha vinto cinque scudetti e una Champions League. La prima critica va a Gerry Cardinale e ai nomi che stanno circolando in queste ore per il ruolo di dirigente: "Leggo di possibili direttori sportivi inglesi o americani quando quelli italiani sono un'assoluta eccellenza. Ma perché? Incredibile. Sembra di essere alla fiera dell'est. Sono scioccato ". Ma Capello non se la prende solo con i piani alti: "Da quali giocatori ripartirei? Molti di quelli che sono scesi in campo nelle ultime partite li manderei via ". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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