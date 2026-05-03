Fabio Capello, noto ex allenatore di calcio, ha recentemente condiviso il suo percorso politico, passando dal Partito Repubblicano a sostenere leader come Silvio Berlusconi e la Lega. In un'intervista, ha spiegato le ragioni del suo cambiamento e ha annunciato di aver deciso di votare per un partito di centrodestra, suscitando reazioni tra gli schieramenti politici opposti. La sua presa di posizione ha attirato l'attenzione di molti osservatori.

Fabio Capello si è raccontato, sia dal lato sportivo sia da quello umano. L'ex grande allenatore di Milan, Roma, Juve e Real Madrid ha confessato la sua evoluzione politica nel corso degli anni: dal Partito Repubblicano fino a Silvio Berlusconi e alla Lega. Ora, invece, preferisce Fratelli d'Italia: " Voto Meloni ", legando le sue posizioni anche al forte ricordo delle Foibe e alle radici familiari vicine al confine orientale. Di Berlusconi, ha spiegato, conserva un ricordo eccezionale. E lo ha definito come un sognatore capace di rendere reale l'utopia di una squadra sul tetto del mondo. "Eccezionale, le cose che ha fatto sono state uniche. La tv hanno provato a farla in tanti, ma nessuno è mai riuscito.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Fabio Capello fa impazzire la sinistra: "Ecco perché voto Giorgia Meloni"

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