Al Roland Garros, un giocatore ha eliminato il numero uno del mondo, una vittoria inaspettata. Ha vinto in tre set, con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-3, sorprendendo tutti. La partita si è conclusa sulla terra battuta di Porte d'Auteuil, davanti a un pubblico sbalordito. È la prima volta che un tennista sconosciuto elimina il numero uno in questa fase del torneo. La pioggia ha interrotto il match più volte.

Il cielo sopra la Porte d'Auteuil è di un grigio perla che sembra sul punto di precipitare addosso alla gente una storia imminente. La terra rossa del Philippe Chatrier è già quella di metà torneo: incrostata, striata dai colpi, più scura agli angoli dove l'umidità del mattino non ha ancora mollato la presa. Lascia segni ovunque: sulle scarpe, sulle calze, sugli avambracci quando ci si protende nel tentativo di recuperare una pallina impossibile. Si fa spazio tra i vestiti, nei capelli, persino sulle labbra. È argilla viva, da respirare. Parigi e il mondo, nel giugno 1989, stanno per assistere lì, al Roland Garros, a qualcosa di mai visto prima. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Fa una cosa mai vista al Roland Garros e sbatte fuori il numero 1

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