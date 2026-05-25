Zheng Qinwen fuori subito al Roland Garros piange in conferenza | Non lo avrei mai immaginato
Zheng Qinwen è stata eliminata al primo turno del Roland Garros da Maja Chwalinska, con il punteggio di 6-4, 6-0. La tennista cinese si è commossa in conferenza stampa, dichiarando di non averlo mai immaginato. La partita si è conclusa con un risultato netto, lasciando la Qinwen sorpresa e delusa.
Il punteggio di 6-4, 6-0 è stato uno shock per la cinese, eliminata al primo turno da Maja Chwalinska. Parigi era un banco di prova dopo l'operazione al gomito. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Zheng Qinwen Ready for Doha Comeback: Faces Slam Champion in 1R
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