Zheng Qinwen fuori subito al Roland Garros piange in conferenza | Non lo avrei mai immaginato

Notizia in breve

Zheng Qinwen è stata eliminata al primo turno del Roland Garros da Maja Chwalinska, con il punteggio di 6-4, 6-0. La tennista cinese si è commossa in conferenza stampa, dichiarando di non averlo mai immaginato. La partita si è conclusa con un risultato netto, lasciando la Qinwen sorpresa e delusa.