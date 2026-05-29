Fa troppo caldo per lavorare | la prima regione italiana che vieta le attività all' aperto in anticipo

La Toscana ha vietato le attività all'aperto in anticipo rispetto all’anno precedente, con un mese di anticipo rispetto alla stagione passata. La decisione riguarda le misure di protezione per i lavoratori esposti a temperature elevate. La regione ha adottato queste restrizioni per ridurre i rischi legati al caldo intenso. La misura si applica a tutte le attività svolte all'aperto o in ambienti soggetti a temperature elevate.

Con un mese di anticipo rispetto allo scorso anno, la Toscana ha inaugurato la "stagione" delle misure per ridurre i rischi per i lavoratori che si occupano di attività all'aperto o in ambienti esposti a forte calore. Con l'anticiclone africano che imperversa sul Mediterraneo, è probabile che. 🔗 Leggi su Today.it

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