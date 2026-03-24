Incendio nell’ex industria a Bagnoregio allerta nube tossica | il sindaco vieta le attività all’aperto

Rogo nell’area industriale dismessa, timori per fumi nocivi. Il Comune impone restrizioni entro 2 km mentre Arpa avvia i controlli sull’aria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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