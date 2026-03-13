Alle 8.30 si tiene la Sprint Qualifying del GP Cina 2026 di Formula 1, con la Mercedes che si presenta come favorita. La sessione di prove libere FP1 è stata vinta da George Russell, che ha segnato il miglior tempo di 1:32. La Ferrari dovrà inseguire, mentre le squadre si preparano alla gara in programma oggi. La classifica completa delle FP1 è disponibile online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.10 Di seguito la classifica della FP1, dominata dalla Mercedes: 1 George Russell (Mercedes) 1:32.741 4 2 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) +0.120 4 3 Lando Norris (McLaren) +0.555 4 4 Oscar Piastri (McLaren) +0.731 4 5 Charles Leclerc (Ferrari) +0.858 4 6 Lewis Hamilton (Ferrari) +1.388 4 7 Oliver Bearman (Haas F1 Team) +1.685 4 8 Max Verstappen (Red Bull Racing) +1.800 3 9 Nico Hulkenberg (Audi) +1.898 5 10 Pierre Gasly (Alpine) +1.935 4 11 Liam Lawson (Racing Bulls) +2.032 4 12 Gabriel Bortoleto (Audi) +2.087 3 13 Isack Hadjar (Red Bull Racing) +2.115 3 14 Esteban Ocon (Haas F1 Team) +2.136 6 15 Franco Colapinto (Alpine) +2. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: alle 8.30 la Sprint Qualifying. Mercedes favorita, Ferrari deve inseguire

Articoli correlati

Leggi anche: LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: uno-due Russell-Antonelli poi lontane McLaren e Ferrari. Alle 08.30 la Sprint Qualifying

Leggi anche: LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: scatta l’unica sessione di prove libere, poi sarà Sprint Qualifying!

Approfondimenti e contenuti su Sprint Qualifying

Temi più discussi: GP Cina, gli ORARI del weekend di Formula 1; F1 GP Cina: gli orari e dove vedere la Sprint e la gara di Shanghai in tv e streaming; LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: uno-due Russell-Antonelli poi lontane McLaren e Ferrari. Alle 08.30 la Sprint Qualifying; F1, GP Cina: quando e dove vedere qualifiche, Sprint Race e gara a Shanghai. Orari, programma, diretta tv e streaming.

LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: uno-due Russell-Antonelli poi lontane McLaren e Ferrari. Alle 08.30 la Sprint QualifyingCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 05.40 Grazie per la cortese attenzione, ci rivediamo alle ore 08.30. Buon proseguimento di nottata! 05.38 ... oasport.it

LIVE F1, oggi le qualifiche sprint del GP Cina: orari TV8 e Sky e dove vederle in diretta e streaming, Ferrari per la mini-poleNel GP della Cina che inizia oggi per la prima volta in stagione va in scena il format della Sprint Race della Formula 1 che modifica l'intero programma del weekend di gara. Oggi, dopo la prima e ... fanpage.it

Quattro ore e trenta minuti al via della prima e unica sessione di libere del Gran Premio di Cina Alle 8:30 la Sprint Qualifying #ChineseGP - facebook.com facebook

F1, i signori della Sprint Race: chi l'ha vinta finora. L'ALBO D'ORO #SkyMotori #F1 #Formula1 x.com