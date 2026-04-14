La FIA dà ragione alla Ferrari il trucco di Mercedes e Red Bull in F1 sarà vietato dal GP Miami

La FIA ha deciso di vietare a partire dal Gran Premio di Miami il metodo utilizzato dai piloti di Mercedes e Red Bull durante le qualifiche delle prime gare della stagione. Questa scelta deriva dalla verifica di alcune tecniche impiegate durante le sessioni di qualificazione, che saranno ufficialmente proibite nelle prossime gare. La decisione mira a garantire regole più chiare e uniformi per tutte le scuderie in competizione.