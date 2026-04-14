La FIA dà ragione alla Ferrari il trucco di Mercedes e Red Bull in F1 sarà vietato dal GP Miami
La FIA ha deciso di vietare a partire dal Gran Premio di Miami il metodo utilizzato dai piloti di Mercedes e Red Bull durante le qualifiche delle prime gare della stagione. Questa scelta deriva dalla verifica di alcune tecniche impiegate durante le sessioni di qualificazione, che saranno ufficialmente proibite nelle prossime gare. La decisione mira a garantire regole più chiare e uniformi per tutte le scuderie in competizione.
La FIA dal Gran Premio di Miami vieterà il trucchetto che i piloti motorizzati Mercedes e Red Bull hanno utilizzato nelle Qualifiche dei primi GP della stagione.🔗 Leggi su Fanpage.it
F1, la FIA non interverrà sul ‘trucco’ del motore di Mercedes e Red Bull per il Mondiale 2026La prima grande contesa tecnica della stagione di F1 2026 riguarda i motori delle monoposto, in particolare Mercedes e Red Bull Powertrains.
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