Un ex calciatore che ha vestito le maglie di Fiorentina e Lazio ha commentato la situazione attuale delle due squadre. Ha affermato che la Fiorentina è praticamente fuori dai pericoli di retrocessione, mentre ha criticato le contestazioni nei confronti di un dirigente della Lazio, prevedendo che continueranno nel tempo. Ha anche osservato che i viola hanno attraversato una stagione difficile, mentre le altre squadre mostrano incertezze nel rendimento.

Il doppio ex di Fiorentina e Lazio: “I viola sono incappati in una stagione storta, ma gli altri balbettano. Lotito? La contestazione va oltre i risultati sportivi” Sette stagioni alla Lazio, una alla Fiorentina. Christian Manfredini è uno dei doppi ex della sfida che andrà in scena stasera allo stadio Franchi e valida per la 32esima giornata di campionato. Il centrocampista italo ivoriano ha vissuto due esperienze completamente diverse: “ Alla Lazio ho giocato anni importanti, vinto una Coppa Italia e ho disputato una Champions League. Alla Fiorentina sono rimasto solo sei mesi, ma ho conosciuto un ambite che non dimenticherò mai”. Manfredini: “La Fiorentina è quasi salva.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Manfredini: “La Fiorentina è quasi salva. Lotito? Sarà sempre contestato…”

Lazio, Manfredini esce allo scoperto: «Rapporto conflittuale con Lotito. È sempre stato contestato dai tifosi perché non ha mai avuto un vero dialogo con loro!»Diomande incanta mezza Europa ma…Svelato il futuro del talento del Lipsia: un top club si è tirato indietro, ecco dove giocherà Calciomercato Milan,...

Manfredini: «Con Lotito rapporto conflittuale. I tifosi mi contestano per la mancanza di dialogo»Un quadro aggiornato della Lazio mette in evidenza una fase di ricompattamento dopo settimane difficili: la squadra ha ritrovato unità, pur tra...