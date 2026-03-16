Kean si è ristabilito, ma non sarà in campo dall'inizio nella partita contro Cremona. La Fiorentina ha deciso di schierare Piccoli come titolare, mentre Kean potrebbe entrare a partita in corso. La scelta del tecnico si concentra sulla formazione per l'incontro, con Kean tra i convocati ma non tra i titolari.

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© Calcionews24.com - Fiorentina, Kean recupera ma non ci sarà dall’inizio: a Cremona spazio a Piccoli, l’azzurro pronto a subentrare

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