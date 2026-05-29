Ex Almaviva scatta l' ennesima protesta | Ancora nessuna risposta sulla convocazione di un tavolo regionale

Martedì 9 giugno alle 9.30 i lavoratori ex Almaviva saranno ancora una volta in presidio davanti alla sede della presidenza della Regione siciliana. A comunicarlo sono le segreterie territoriali e regionali di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilfpc e Ugl Telecomunicazioni. I sindacati manifestano tutta la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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