Ex Almaviva scatta l' ennesima protesta | Ancora nessuna risposta sulla convocazione di un tavolo regionale
Martedì 9 giugno alle 9.30, i lavoratori ex Almaviva si riuniranno in presidio davanti alla sede della presidenza della Regione siciliana. La protesta nasce dal mancato aggiornamento sulla convocazione di un tavolo regionale, richiesta dai lavoratori per discutere delle future opportunità di lavoro e delle misure di tutela. La manifestazione si svolge in un momento di attesa di risposte ufficiali da parte delle istituzioni regionali.
Martedì 9 giugno alle 9.30 i lavoratori ex Almaviva saranno ancora una volta in presidio davanti alla sede della presidenza della Regione siciliana. A comunicarlo sono le segreterie territoriali e regionali di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilfpc e Ugl Telecomunicazioni. I sindacati manifestano tutta la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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