ABBONATI A DAYITALIANEWS Un settore in difficoltà senza interventi concreti. Ancora nessun segnale concreto per gli agricoltori colpiti dagli effetti devastanti del ciclone Harry. L’assenza di risposte istituzionali rischia di compromettere seriamente la ripresa di un comparto già duramente provato negli ultimi cinque anni da fenomeni climatici estremi. Le continue emergenze hanno infatti ridotto drasticamente le produzioni agricole, incidendo negativamente su uno dei pilastri dell’economia siciliana. Le conseguenze si riflettono anche sulla capacità competitiva nei mercati internazionali, mettendo in difficoltà l’intero sistema produttivo regionale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Ciclone Harry, danni ed agricoltura in crisi: ancora nessuna risposta

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