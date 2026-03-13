Incontro in prefettura sulla vertenza Tekne sollecito per la convocazione di un tavolo ministeriale

Venerdì 13 marzo si è tenuto un incontro in prefettura riguardo alla vertenza Tekne di Ortona, al quale era presente anche una delegazione della Fiom Cgil che ha organizzato un presidio di protesta. Durante la riunione si è discusso della situazione aziendale e della richiesta di convocare un tavolo ministeriale. L’incontro si è svolto nel rispetto delle procedure e senza ulteriori sviluppi ufficiali.

Incontro in prefettura, nella mattinata di venerdì 13 marzo, per la Tekne di Ortona, contestualmente al presidio di protesta organizzato dalla Fiom Cgil. La Fiom Cgil di Chieti ritiene “positivo che la prefettura abbia assunto l’impegno di farsi parte attiva nel sollecitare il coinvolgimento del Mimit, unico luogo istituzionale in cui è possibile fare piena chiarezza sulla situazione della Tekne e sulle prospettive industriali e occupazionali, anche alla luce delle questioni legate alla golden power applicata la scorsa estate. Resta per noi fondamentale che il tavolo ministeriale venga convocato in tempi rapidi, coinvolgendo Governo, azienda, istituzioni territoriali e rappresentanze dei lavoratori, affinché si possano garantire trasparenza, certezze e prospettive per le lavoratrici e i lavoratori della Tekne. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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