Sofia Raffaeli si è posizionata in testa alle qualificazioni degli Europei di ginnastica ritmica a Varna. Durante la seconda giornata, ha ottenuto il miglior punteggio nel concorso generale individuale. La ginnasta italiana ha sorpreso con una prestazione che le permette di guidare la classifica provvisoria. La competizione prosegue con le finali in programma nei prossimi giorni.

Sofia Raffaeli illumina la pedana di Varna nella seconda giornata di qualificazioni agli Europei 2026 di ginnastica ritmica, conquistando la vetta provvisoria del concorso generale individuale. Sofia Raffaeli è tornata. La ginnasta marchigiana ha chiuso il turno preliminare con un punteggio complessivo di 87.300 punti, un ottimo risultato che le permette di occupare la prima posizione della classifica dell’all-around, seppur in versione ridotta. Nel meccanismo di qualificazione vengono infatti considerati soltanto i tre migliori punteggi ottenuti sui quattro attrezzi. L’azzurra condivide il primato con la tedesca Darja Varfolomeev, campionessa olimpica a Parigi 2024 e detentrice del titolo mondiale in carica. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Europei Ginnastica Ritmica, Varna: Sofia Raffaeli vola in testa alle qualificazioni

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2026 Rhythmic Europeans - Sofia Rafaelli (ITA) interview after podium training

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