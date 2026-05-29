Europei di Atletica ufficializzata l’Italia della Marcia | le gare dal 10 agosto

Da cdn.ilfaroonline.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli Europei di Atletica si terranno a Birmingham dal 10 agosto. È stata ufficializzata la partecipazione italiana nella disciplina della marcia, con le gare che si svolgeranno durante l’evento. La manifestazione si svolgerà in Inghilterra e coinvolgerà atleti provenienti da diversi paesi europei. La competizione si estenderà per più giorni, con le varie discipline di atletica leggera previste nel calendario.

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Roma, 29 maggio 2026 – E’ tutto pronto per gli Europei di Atletica a Birmngham, del prossimo mese di agosto. Gli Azzurri scenderanno in gara dal 10 al 16 e a rappresentare il Team della Marcia ci saranno 13 atleti tricolori, guidati da Massimo Stano e Antonella Palmisano. Le distanze in programma saranno quelle della maratona e mezza maratona. Nella 42 km gareggeranno Massimo Stano (Fiamme Oro), Riccardo Orsoni (Fiamme Gialle) e Andrea Agrusti (Fiamme Gialle) per la squadra maschile. Nella mezza, invece, ci saranno Francesco Fortunato (Fiamme Gialle), Andrea Cosi (Carabinieri) e Gianluca Picchiottino (Fiamme Gialle). Per il team femminile, Sofia Fiorini (Atl. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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