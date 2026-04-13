Atletica Mondiali di marcia a squadre | l’Italia brilla il bilancio

Durante i Mondiali di marcia a squadre, le squadre italiane hanno ottenuto risultati positivi, conquistando medaglie nelle diverse categorie. Gli atleti italiani hanno dimostrato resistenza e velocità, contribuendo a un bilancio complessivo che segna un passo avanti per l’atletica nazionale. La partecipazione e le prestazioni degli atleti italiani sono state evidenziate come protagoniste in questa competizione internazionale.

L’atletica italiana si fa riconoscere in tutto il mondo: l’Italia si è fatta valere nei Mondiali di marcia a squadre, il bottino di medaglie Le casacche azzurre, la resistenza, la velocità. E poi anche la testa e il cuore. Sono tutti ingredienti dell’atletica italiana, che anche negli ultimi giorni ha dimostrato tutto il suo enorme valore con una prova straordinaria. Il volto dei Mondiali di marcia a squadre è assolutamente Francesco Fortunato. A 31 quest’atleta sta vivendo la sua consacrazione definitiva, trionfando nella mezza maratona (21,097 km) e riuscendo a battere alcuni dei migliori in assoluta su questa distanza e in questa disciplina.🔗 Leggi su Sportface.it

Atletica, i convocati dell’Italia per i Mondiali di marcia a squadre: ci sono Stano, Fortunato e GiorgiSono 25 gli azzurri convocati dal direttore tecnico Antonio La Torre per i Campionati Mondiali a squadre di marcia, previsti domenica 12 aprile a...

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Un vero trionfo per l'Italia della Marcia a Squadre ai Mondiali di Brasilia. Nella 10 km Juniores maschile, i nostri tre moschettieri Alessio Coppola, Nicolò Vidal e Cristian Cecchetto, conquistano la Medaglia d'Oro Mondiale! Un risultato strepitoso per gli Azzurri - facebook.com facebook

Brillano i pugliesi ai Mondiali di marcia a Brasilia. Oro per Fortunato nella 21,097 km, Stano quinto nella maratona e argento a squadre per l’Italia. x.com