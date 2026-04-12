LIVE Atletica Mondiali marcia a squadre 2026 in DIRETTA | Torres e Katsuki in fuga Coppola di bronzo nella 10 km

Durante i Mondiali di marcia a squadre del 2026, si sono svolte le prove principali con Torres e Katsuki in testa, mentre l’azzurro Coppola ha conquistato il terzo posto nella gara dei 10 km. Vidal si è classificato al quinto posto, portando l’Italia a puntare alla vittoria di squadra. La diretta ha mostrato aggiornamenti sui risultati in tempo reale, con i concorrenti che proseguono lungo il percorso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.59: 12.56. Terzo posto per l’azzurro Coppola! Quinto posto per Vidal e l’italia potrebbe essere in corsa per l’oro a squadre 12.55: Il cinese Pu si aggiudica la 10 km giovanile, secondo posto l’australiano Beacroft 12.46: Il riferimento ai 5 km vede Orsoni al secondo posto in solitaria ma siamo già vicini ai 10 km 12.44: Katsuki è avanti con olgtre un minuto di vantaggio sugli inseguitori. la gara a squadre maschile ai 5 km vede la Cina in testa, con 3 punti in più seconda l’Italia, con 10 punti in più il Giappone 12.39: Si avvistano un paio di casacche bianche dell’Italia alle spalle di Katsuki. Se così fosse buone notizie per l’Italia a livello di squadra 12.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Mondiali marcia a squadre 2026 in DIRETTA: Torres e Katsuki in fuga. Coppola di bronzo nella 10 km Leggi anche: LIVE Atletica, Mondiali marcia a squadre 2026 in DIRETTA: Torres e Katsuki in fuga, bene gli azzurri Leggi anche: LIVE Atletica, Mondiali marcia a squadre 2026 in DIRETTA: partite le maratone! Azzurri all’inseguimento di Katsuki