Estrazioni Lotto Superenalotto e 10eLotto di oggi venerdì 29 maggio 2026 | numeri ritardatari e jackpot

Nell’estrazione di oggi, venerdì 29 maggio 2026, sono stati estratti numeri di Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Sono stati annunciati i numeri ritardatari e il jackpot in palio. Non sono stati comunicati dettagli sui numeri vincenti o sui premi assegnati. La lotteria ha pubblicato i risultati ufficiali e i numeri estratti per ciascun gioco. Nessuna informazione sulle eventuali vincite o numeri più ritardatari rispetto alle estrazioni precedenti.

Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi venerdì 29 maggio 2026 sono in programma a partire dalle ore 20. Numeri ritardatari prima dell’estrazione Numeri frequenti prima dell'estrazione I numeri delle scorse edizioni Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato Come si gioca e quando avvengono le estrazioni Numeri ritardatari prima dell’estrazione Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo. Il numero più atteso è il 40 sulla ruota di Napoli, che non esce da ben 115 estrazioni. Numeri frequenti prima dell’estrazione Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di venerdì 23 Gennaio 2026

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