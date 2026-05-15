Estrazioni Lotto Superenalotto e 10eLotto di oggi venerdì 15 maggio 2026 | numeri ritardatari e jackpot

Oggi, venerdì 15 maggio 2026, sono stati pubblicati i risultati delle estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Sono stati annunciati i numeri estratti e quelli che non si sono ancora verificati da più tempo, noti come ritardatari. Sono stati comunicati anche i jackpot in palio e le eventuali vincite più significative registrate durante questa sessione. I numeri estratti e le statistiche aggiornate sono disponibili per consultazione.

Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi venerdì 15 maggio 2026 sono in programma a partire dalle ore 20. Numeri ritardatari prima dell’estrazione Numeri frequenti prima dell'estrazione I numeri delle scorse edizioni Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato Come si gioca e quando avvengono le estrazioni Numeri ritardatari prima dell’estrazione Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo. Il numero più atteso è il 40 sulla ruota di Napoli, che non esce da ben 107 estrazioni. Numeri frequenti prima dell’estrazione Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di Venerdì 8 Maggio 2026

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